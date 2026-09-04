Sciacca

Viabilità, dal 14 settembre chiude la galleria Belvedere a Sciacca

Durante l’esecuzione dei lavori, i flussi veicolari della SS 115 saranno deviati lungo un percorso alternativo che interesserà alcune strade comunali del centro abitato di Sciacca

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

A partire da lunedì 14 settembre sarà chiusa al traffico la galleria “Belvedere”, situata lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio comunale di Sciacca, in provincia di Agrigento.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’avvio dei lavori di demolizione e successiva ricostruzione della galleria, previsti nell’ambito dell’intervento di manutenzione programmata approvato e condiviso con gli enti competenti.

La data di attivazione della chiusura è stata definita da Anas anche accogliendo le richieste formulate dal Comune di Sciacca, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata e tempestiva informazione alla cittadinanza e agli utenti della strada.

Durante l’esecuzione dei lavori, i flussi veicolari della SS 115 saranno deviati lungo un percorso alternativo che interesserà alcune strade comunali del centro abitato di Sciacca, appositamente adeguate a garantire la continuità della circolazione e l’accessibilità ai principali servizi urbani.

In particolare, la viabilità alternativa si svilupperà lungo: via Ferraro; via Lioni; viale Siena; via Pompei; un tratto di via Alcide De Gasperi. Nell’ambito dell’intervento sono stati inoltre realizzati specifici raccordi tra la SS 115 e la rete viaria urbana, nonché le opere di segnaletica verticale e orizzontale necessarie per la regolazione dei flussi di traffico e la sicurezza della circolazione.

Anas invita gli utenti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata lungo i percorsi interessati e a programmare gli spostamenti tenendo conto della nuova configurazione della viabilità.

La demolizione e la ricostruzione della galleria “Belvedere” consentiranno di restituire al territorio un’infrastruttura completamente rinnovata e più sicura, migliorando la funzionalità della SS 115 e, nel medio e lungo periodo, la qualità complessiva dei collegamenti nell’area di Sciacca.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Corruzione nell’Agrigentino, arrestato consulente e interdizione per ispettore polizia locale 
Agrigento

Stop all’acqua alle case in zona A in via Graceffo: verso l’annullamento dei contratti
Apertura

Furto in un’azienda agricola a Canicattì, rubati furgone e attrezzi 
Apertura

Canicattì, in fiamme l’auto di un commerciante: al via le indagini
Apertura

“Sistema Cuffaro” e presunta tangente da 25mila euro: archiviate 23 posizioni
banner italpress istituzionale banner italpress tv