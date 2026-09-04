Cibo e cultura, siglato protocollo tra il Comune di Racalmuto e GoSicily

Proprio oggi è stato siglato un protocollo d’intesa tra il Comune di Racalmuto e GoSicily – The Sicilian Cooking Experience, realtà fondata da Annalisa Pompeo, per rafforzare la promozione turistica, culturale ed enogastronomica del territorio e creare nuove connessioni con il mercato internazionale. Nella stanza del Sindaco di Racalmuto, Avv. Calogero Bongiorno, è stato ufficialmente sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Racalmuto e GoSicily – The Sicilian Cooking Experience, progetto fondato da Annalisa Pompeo e attivo nel settore del turismo esperienziale e della promozione del territorio.

Alla sottoscrizione erano presenti la Consigliera comunale Dott.ssa Valentina Zucchetto e la responsabile dello staff, Dott.ssa Iolanda Salemi, che ha seguito la redazione e l’iter degli atti necessari alla formalizzazione dell’accordo. Il protocollo rappresenta il risultato di un percorso fortemente sostenuto dal Sindaco Calogero Bongiorno e dalla Dott.ssa Iolanda Salemi, che si sono impegnati affinché la collaborazione tra il Comune e GoSicily, in qualità di operatore del settore turistico-esperienziale, potesse essere riconosciuta e ufficializzata.

Alla base dell’intesa vi è una visione condivisa: la convinzione che la crescita turistica e culturale di un territorio passi attraverso la collaborazione e la messa in rete delle risorse, delle competenze e delle realtà che già vi operano, creando sinergie tra pubblico e privato e trasformando le singole eccellenze in un patrimonio condiviso.

GoSicily opera dal 2014 nel settore del turismo esperienziale, facendo conoscere la Sicilia attraverso la cucina, le tradizioni, l’artigianato, le produzioni locali e, soprattutto, l’incontro diretto con le persone e i luoghi.

Da diversi anni Racalmuto è già parte delle esperienze proposte agli ospiti italiani e internazionali di GoSicily, che vengono accompagnati alla scoperta del paese, della sua storia, delle sue tradizioni e delle realtà produttive locali.

Un legame che si è ulteriormente rafforzato con la nascita di Donna Nnì, la casa di campagna di GoSicily immersa nel territorio racalmutese, pensata come luogo di incontro, esperienza e racconto della Sicilia rurale. Il protocollo rappresenta, dunque, il naturale sviluppo di un percorso già avviato sul campo e pone le basi per una collaborazione più strutturata. Tra gli obiettivi dell’intesa vi sono la promozione delle peculiarità culturali, enogastronomiche e produttive di Racalmuto, la valorizzazione delle realtà che operano sul territorio e la costruzione di nuove opportunità di collaborazione e visibilità, anche attraverso i circuiti e i contatti internazionali sviluppati negli anni da GoSicily.

«Racalmuto è un territorio nel quale ho scelto di investire e che da anni racconto ai miei ospiti», afferma Annalisa Pompeo, fondatrice di GoSicily. «Questo protocollo per me non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso. Credo che oggi il turismo esperienziale abbia bisogno di territori autentici, ma anche della capacità di raccontarli e renderli accessibili a chi arriva da lontano. Racalmuto ha moltissimo da offrire: il nostro obiettivo è contribuire a far emergere ciò che già esiste, creare connessioni e trasformare le singole eccellenze in un racconto condiviso». La firma del protocollo segna così l’avvio di una collaborazione che mette insieme istituzioni, operatori, territorio e turismo internazionale, nella convinzione che sia proprio dalla capacità di unire le risorse e creare relazioni che possano nascere nuove opportunità di crescita. Un primo passo verso un progetto più ampio: fare di Racalmuto non soltanto un luogo da visitare, ma un territorio da conoscere, vivere e ricordare.