Racalmuto

Guasto alla condotta Tre Sorgenti, il sindaco Bongiorno: “situazione insostenibile”

Problemi idrici a Racalmuto legati alla rottura nella condotta principale Tre Sorgenti

Pubblicato 11 minuti fa
Da Redazione

Ancora una volta, si è verificata una rottura nella condotta principale del Tre Sorgenti, con conseguente riduzione della fornitura idrica nei comuni serviti, tra i quali Racalmuto. “Abbiamo sollecitato una immediata riparazione del guasto”, scrive il sindaco Calogero Bongiorno. “Confermo la giustezza della mia richiesta di alcuni mesi fa con la quale sollecitavo alle Istituzioni nazionali e regionali un intervento adeguato per risolvere il problema atavico della crisi idrica nell’agrigentjno, attraverso un corposo finanziamento per il rifacimento delle condotte principali e delle reti idriche dei paesi della provincia. La situazione è assolutamente insostenibile ed è davvero vergognoso che nel 2026 si abbiano turni di fornitura idrica che mortificano le popolazioni agrigentine”, sottolinea il primo cittadino che annuncia: “nei prossimi giorni, nonostante la stupida ironia di qualcuno, invierò, ancora una volta, una richiesta al governo nazionale e al governo regionale per sollecitare un intervento risolutivo per il problema dell’acqua”, ha concluso.

Calogero Bongiorno.

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