Aerobic Competition, la solidarietà al centro: raccolti fondi per tre associazioni del territorio

L’edizione 2026 del Trofeo Città di Sciacca “Aerobic Competition – Il Discobolo per il Sociale”, si è svolta con due serate partecipate, dove sport, spettacolo e inclusione hanno trovato un punto di sintesi. Al centro, però, c’è stato soprattutto il forte messaggio di trasformare la riflessione sull’inclusione in un gesto concreto di solidarietà. Grazie alla generosità del pubblico e al coinvolgimento di tante famiglie, è stata raccolta la somma complessiva di 1.708 euro, destinata alle associazioni Crescere Insieme, Agape e Tutti per l’Emmanuel, realtà che ogni giorno sostengono persone con disabilità e i loro nuclei familiari. La cifra è frutto di tre momenti: 868,50 euro nella prima serata, 590 euro nella seconda e 250 euro raccolti privatamente durante la promozione dell’iniziativa. Le due serate hanno intrecciato testimonianze, dialoghi e performance: dal racconto dei diritti e del volontariato alla riflessione sui contesti di vita inclusivi, fino allo spettacolo “Burattino di legno, Anima di vento”, che ha trasformato ginnastica, teatro e danza in un linguaggio capace di parlare alla comunità. Un risultato possibile grazie alla partecipazione del pubblico e al contributo fondamentale degli intervenuti. Lucia Alessi che ha dato voce ai momenti più intensi, Raimondo Moncada che ha guidato il talk con ritmo e presenza. E poi le testimonianze di Elisabetta Oberti, Maria Albanese, Marta Russo, Pasquale Bentivegna, Luigi Mazzone, Francesca Maggio, Daniela Rizzuto e Agnese Sinagra, che hanno costruito un confronto ricco, capace di riportare al centro il valore dell’inclusione nei diversi contesti di vita. Lo spettacolo “Burattino di legno, Anima di vento”, con atleti, famiglie e la voce di Tiziana Maniscalco, ha trasformato il movimento in racconto, chiudendo il percorso con un forte messaggio di comunità. Il Discobolo per il Sociale proseguirà la sua missione di costruire consapevolezza, creare relazione e sostenere concretamente chi lavora ogni giorno per l’inclusione.