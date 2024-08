Cocaina a domicilio su scooter elettrico, arrestata coppia di coniugi

Droga a domicilio utilizzando uno scooter elettrico. I carabinieri del nucleo Investigativo di Catania hanno arrestato due coniugi di 52 e 50 anni, che avevano allestito nel popoloso quartiere ‘San Cristoforo’ una fiorente attività di spaccio di cocaina su strada. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma, a occuparsi della custodia della droga a casa era la moglie, mentre il marito, a bordo uno scooter elettrico, effettuava le consegne, dileguandosi poi tra i vicoli del quartiere.

Il 52enne è stato bloccato dai militari in via Plebiscito, nella tasca dei pantaloni aveva 75 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo, dove la moglie ha tentato inutilmente di disfarsi della droga gettandola nel bagno. I carabinieri hanno recuperato 19 involucri di cocaina già suddivisi in dosi e pronti per essere spacciati. Tutta la droga è stata sequestrata e i coniugi sono stati arrestati.