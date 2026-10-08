Consegnano droga a domicilio, arrestati due minorenni

Proseguono a tutto campo le azioni della Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti tra giovanissimi. Gli agenti della Squadra Mobile hanno individuato due pusher minorenni, entrambi di 16 anni, che effettuavano consegne di droga a bordo di uno scooter secondo il metodo del cd. delivery. I due sono stati notati dai “Falchi” della Quarta sezione investigativa “Contrasto al crimine diffuso” in via Plebiscito, mentre stavano consegnando alcuni involucri ad uno straniero. La cessione di droga è stata immediatamente bloccata dai poliziotti che hanno sottoposto i tre ai relativi controlli.

Il ragazzo che stava consegnando la dose all’acquirente aveva nel marsupio una bustina di marijuana e la somma di 310 euro in banconote di piccolo taglio, mentre a bordo del mezzo a due ruote, alla cui guida vi era l’altro minore è stato rinvenuto uno zaino contenente 200 grammi di marijuana, suddivisa in 39 dosi, e 25 dosi di hashish per un peso complessivo di 130 grammi. Lo straniero, regolare sul territorio nazionale, è stato segnalato amministrativamente in Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacente. Al termine degli adempimenti di rito, i due giovani sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Informato il PM di turno presso il Tribunale per i Minorenni, i due sono stati condotti nel Centro di Prima Accoglienza in attesa delle determinazioni del P.M. per l’ulteriore fase cautelare.