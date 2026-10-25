Non hanno autorizzazioni per fare serate, scatta diffida per due locali a San Leone 

In assenza delle necessarie autorizzazioni avrebbero continuato ad organizzare serate musicali danzanti. Per questo motivo il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha “richiamato” due noti locali della movida a San Leone facendo scattare una diffida. Si tratta di una struttura nei pressi del porticciolo turistico e di un’attività lungo il viale delle Dune. I locali sono ovviamente aperti regolarmente ma, così come prevede la diffida, non potranno organizzare eventi musicali.