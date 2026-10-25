Agrigento

Non hanno autorizzazioni per fare serate, scatta diffida per due locali a San Leone 

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha “richiamato" due noti locali della movida a San Leone facendo scattare una diffida

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

In assenza delle necessarie autorizzazioni avrebbero continuato ad organizzare serate musicali danzanti. Per questo motivo il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha “richiamato” due noti locali della movida a San Leone facendo scattare una diffida. Si tratta di una struttura nei pressi del porticciolo turistico e di un’attività lungo il viale delle Dune. I locali sono ovviamente aperti regolarmente ma, così come prevede la diffida, non potranno organizzare eventi musicali. 

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