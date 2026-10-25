Agrigento

Ladri in giro per Agrigento, “visitati” il palazzetto dello sport e un deposito comunale 

È stata una notte di “lavoro” quella appena trascorsa per ignoti malviventi che hanno preso di mira il palazzetto dello sport “Pippo Nicosia” e un deposito comunale al Viale della Vittoria

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Ladri in azione ad Agrigento. È stata una notte di “lavoro” quella appena trascorsa per ignoti malviventi che hanno preso di mira il palazzetto dello sport “Pippo Nicosia” e un deposito comunale al Viale della Vittoria.

Nel primo caso i balordi, dopo aver fatto irruzione nella struttura sportiva, hanno puntato le macchinette che distribuiscono snack e bevande. Una volta forzata, dunque, hanno portato via le monetine per poi fuggire. Il custode del palasport ha presentato già la denuncia. Il secondo furto, invece, è avvenuto al Viale della Vittoria. I ladri hanno rubato una piastra vibrante per asfalto, un’attrezzatura peraltro costosa, da un deposito utilizzato dal Comune. Non è chiaro se ad agire siano state le stesse persone. Al via le indagini degli investigatori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere

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