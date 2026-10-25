Gira ubriaco e infastidisce i passanti, denunciato un 24enne

La presenza di un uomo ubriaco sul lungomare Sant’Anna di Mascali ha fatto scattare la segnalazione al 112 Numero Unico di Emergenza e l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Giarre che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, hanno denunciato un 24enne. Al riguardo, i militari dell’Arma hanno raggiunto in mattinata il lungomare dove, poco dopo, hanno individuato un giovane in forte stato di alterazione psicofisica ed alcolica.

Con il volto tumefatto e in evidente stato di ebbrezza alcolica, incapace di mantenere l’equilibrio e barcollante per strada, aveva peraltro disturbato i passanti mettendo in pericolo sé stesso e la circolazione veicolare. Considerata la situazione gli operanti hanno richiesto l’intervento di personale sanitario del 118 ma il giovane, al loro arrivo, ha manifestato una immediata e violenta avversione alle cure mediche e insofferenza per la presenza delle Forze dell’Ordine. Dalle informazioni acquisite nell’immediatezza è emerso che il giovane, poi identificato compiutamente per un 24enne russo, era sceso dallo yacht di famiglia ormeggiato nel porticciolo e, dopo avere abusato di bevande alcoliche aveva iniziato a vagare sul lungomare. Il giovane, durante le operazioni di accompagnamento sulla barella, ha tenuto un comportamento molto aggressivo dimenandosi con violenza ed ostacolando l’operato sia del personale sanitario che dei Carabinieri.

Nella circostanza, con il supporto di un’altra auto medica sopraggiunta sul posto il giovane è stato contenuto in sicurezza sull’ambulanza e trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Giarre dove, peraltro, ha continuato a manifestare un comportamento violento ed alterato che ha richiesto nuovamente l’intervento di personale addetto alla vigilanza e poi dei militari dell’Arma Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionaleper il 24enne è scattata quindi la denuncia all’Autorità Giudiziaria per “resistenza a Pubblico Ufficiale” e “lesioni personali a P.U.”.