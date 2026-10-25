Controlli dei carabinieri: 3 arresti per droga

Un dispositivo di controllo articolato, con pattuglie impegnate sul territorio e personale specializzato nei diversi ambiti di intervento, ha interessato Acireale, Aci Catena e Aci Sant’Antonio, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati, verificare il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e vigilare sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alle aree urbane maggiormente esposte a fenomeni di degrado. Nel corso del servizio coordinato, i Carabinieri della Compagnia di Acireale, affiancati dalla Compagnia di Intervento Operativo CIO del 12° Reggimento “Sicilia”, dal Nucleo Cinofili di Nicolosi e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro NIL di Catania, hanno arrestato in flagranza di reato tre uomini, di 23, 27 e 55 anni, tutti coinvolti, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, in una condotta di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. In merito, il dispositivo ha effettuato una perquisizione personale e domiciliari presso un’abitazione in uso ai 3 complici, rinvenendo complessivamente quasi 30 grammi di cocaina, suddivisa in 20 dosi, oltre a un bilancino di precisione e materiale ritenuto idoneo al confezionamento delle dosi, tutto sequestrato. Nel medesimo contesto operativo, un uomo di 25 anni è stato denunciato all’Autorità giudiziaria dopo essere stato trovato in possesso, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, di circa 1 grammo di crack, un grammo e mezzo di marijuana e 0,75 grammi di cocaina. Anche in questo caso, le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.

L’attività dei Carabinieri ha riguardato anche la sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, durante un accesso ispettivo effettuato con il supporto del NIL presso un cantiere edile di Aci Catena, sono state riscontrate violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per le quali è stata elevata un’ammenda di 2.800 euro. Nel corso delle verifiche sono stati controllati 16 lavoratori, risultati tutti regolarmente assunti. Parallelamente, i militari hanno svolto controlli sulla circolazione stradale, identificando 65 persone e verificando 20 veicoli, con contestazione di 11 violazioni al Codice della strada, riguardanti, tra l’altro, la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, la guida senza casco, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e la temporanea mancanza dei documenti di circolazione.

Il servizio si inserisce nella più ampia attività di prevenzione e controllo svolta dall’Arma dei Carabinieri per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, tutelare la sicurezza stradale e verificare il rispetto delle disposizioni a tutela dei lavoratori. La presenza sul territorio, unita alla collaborazione tra le pattuglie e i reparti specializzati, consente di intervenire su diversi fronti dell’illegalità e di contribuire alla sicurezza reale e percepita delle comunità.