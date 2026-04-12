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Tragedia a Ravanusa, 80enne trovata morta nella cisterna di casa

Non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore improvviso o di un incidente domestico.

Pubblicato 40 minuti fa
Da Redazione

Tragedia a Ravanusa. Una donna di 80 anni – Maria Giordano – ha perso la vita nella sua abitazione in via Silvio Pellico. L’anziana è stata trovata all’interno della cisterna dell’acqua di casa. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore improvviso o di un incidente domestico. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed il personale sanitario.

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