Denuncia il possesso di due pistole ma le armi non si trovano più, denunciato

Una storia rimasta sospesa per oltre vent’anni e tornata alla luce a seguito degli accertamenti dei Carabinieri della Stazione di San Gregorio di Catania che, nell’ambito delle verifiche per mantenere costantemente aggiornata la situazione relativa alle armi regolarmente denunciate dai cittadini, hanno raccolto le dichiarazioni di un 82enne residente a Valverde in merito alla detenzione di 2 pistole, complete delle relative munizioni, delle quali l’uomo non sarebbe più stato in grado di indicare l’attuale collocazione. Nel corso delle verifiche, infatti, i militari dell’Arma hanno ascoltato l’anziano per ricostruire le circostanze relative alla detenzione di una pistola calibro 7,65 completa di 25 cartucce dello stesso calibro, e di una pistola tipo revolver calibro .38, con 50 cartucce. L’uomo ha raccontato ai Carabinieri che 20 anni prima aveva cambiato casa, restando sempre a Valverde, e per effettuare il trasloco si era rivolto a due persone che svolgevano quel tipo di attività, ricordando di aver loro consegnato anche alcuni effetti personali e gli arredi presenti nell’abitazione, in quanto la nuova abitazione era già tutta arredata.

È proprio nella ricostruzione di quel trasferimento che è emerso l’aspetto più delicato della vicenda perché, molto probabilmente, l’uomo aveva nascosto armi e munizioni negli armadi che, poi, aveva regalato ai due traslocatori. L’art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS, però, prevede che chi detiene armi debba denunciarne la detenzione all’autorità di pubblica sicurezza competente per il luogo in cui le armi sono custodite. Se le armi vengono trasferite in un luogo diversoda quello indicato nella denuncia, occorre presentare una nuova denuncia di detenzione, generalmente entro 72 ore dal trasferimento e l’obbligo vale anche quando il nuovo luogo si trova nello stesso Comune. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, dunque, i Carabinieri hanno denunciato l’82enne è stato denunciato per omessa custodia di armi, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. Gli accertamenti proseguiranno, secondo le indicazioni dell’Autorità competente, anche per verificare l’eventuale disponibilità attuale delle armi e ricostruire con maggiore precisione le circostanze del loro mancato reperimento.