Catania

Etna, ancora disagi: sospesi i voli sia a Catania che Comiso

All’aeroporto di Catania stop dei voli fino alle 18 mentre a Comiso fino alle 10

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l’emergenza cenere lavica dell’Etna: all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce i due scali.

“A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera – si legge in una nota – è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B3. Sono sospese le attività di volo in arrivo e partenza all’aeroporto di Catania fino alle 18 ora locale”. “Contestualmente – aggiunge la Sac – le operazioni di volo all’aeroporto di Comiso sono sospese fino alle 10 ora locale per contaminazione da cenere vulcanica”. La Sac invita i passeggeri a “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto”. 

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