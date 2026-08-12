Licata

Tende e falò in spiaggia, maxi controllo della Guardia Costiera a Licata

Alcuni soggetti sono stati sanzionati per l’accensione non autorizzata di fuochi e falò presso la spiaggia in località Playa

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

Continua costante l’attività di vigilanza della Guardia Costiera di Licata lungo il litorale di giurisdizione, a garanzia della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana e dell’ambiente marinodurante il picco della stagione estiva.

Nel corso del fine settimana è stata effettuataun’articolata operazione di pattugliamento con l’impiego di 2 motovedette in coordinamento con una pattuglia terrestre, al fine di contrastare il fenomeno della navigazione di natanti e acquascooter nell’area riservata alla balneazione. L’operazione ha portato ad elevare n. 7 sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di euro 1.965, tra cui un natante ormeggiato nei pressi della spiaggia di Torre di Gaffe il cui proprietario è stato intercettato dalla pattuglia terrestre e affidato al personale della motovedetta CP 771 che ha proceduto al controllo dei documenti e alla successiva sanzione.

L’attività di controllo del territorio è proseguita nella mattinata di ieri, 10 agosto, presso la spiaggia di Marianello, dove il personale della Guardia Costiera di Licata ha effettuato il sequestro amministrativo contro ignoti di tende e attrezzature da spiaggia posizionate stabilmente sul demanio marittimo.

Nella serata di San Lorenzo, poi, in collaborazione con personale della Stazione dei Carabinieri di Licata, i militari hanno identificato e sanzionato diversi soggetti per l’accensione non autorizzata di fuochi e falò presso la spiaggia in località Playa.

L’attività della Guardia Costiera continuerà senza sosta in questo periodo di massima affluenza estiva per garantire sicurezza e legalità lungo tutta la costa.  

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