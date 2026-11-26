Mafia, chieste 22 condanne nel processo “Fenice”
Chiesta la condanna per 22 imputati, e per pene complessive che arrivano quasi a 236 anni di carcere
Il pubblico ministero davanti al Tribunale collegiale di Ragusa, al termine del dibattimento, ha concluso la sua requisitoria formalizzando le richieste per il processo scaturito dalla operazione ‘Fenice’ e chiedendo la condanna per 22 imputati, e per pene complessive che arrivano quasi a 236 anni di carcere. La sentenza e’ prevista per il prossimo 19 dicembre, e per arrivare a quella data sono state calendarizzate.
L’operazione Fenice fu messa a segno a giugno del 2024 con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e con le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa, dei finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Catania. Riguardava fatti avvenuti nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania e per reati commessi tra il 2016 e fino al 2023: associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, illecita concorrenza con minaccia o violenza, tentato omicidio, estorsione e tentata estorsione, detenzione abusiva di armi e porto in luogo pubblico, detenzione, trasporto e cessione di sostante stupefacenti, falsita’ ideologica commessa da privati, reati aggravati dalla finalita’ mafiosa.