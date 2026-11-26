Il pubblico ministero davanti al Tribunale collegiale di Ragusa, al termine del dibattimento, ha concluso la sua requisitoria formalizzando le richieste per il processo scaturito dalla operazione ‘Fenice’ e chiedendo la condanna per 22 imputati, e per pene complessive che arrivano quasi a 236 anni di carcere. La sentenza e’ prevista per il prossimo 19 dicembre, e per arrivare a quella data sono state calendarizzate.

L’operazione Fenice fu messa a segno a giugno del 2024 con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e con le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ragusa, dei finanzieri del Gico del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Catania. Riguardava fatti avvenuti nelle province di Ragusa, Siracusa e Catania e per reati commessi tra il 2016 e fino al 2023: associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, illecita concorrenza con minaccia o violenza, tentato omicidio, estorsione e tentata estorsione, detenzione abusiva di armi e porto in luogo pubblico, detenzione, trasporto e cessione di sostante stupefacenti, falsita’ ideologica commessa da privati, reati aggravati dalla finalita’ mafiosa.