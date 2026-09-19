Fugge durante un controllo dei carabinieri: 23enne denunciato per resistenza

Ha tentato di sottrarsi a un controllo scappando a piedi tra le campagne, ma è stato raggiunto e denunciato. È accaduto durante un servizio straordinario di controllo del territorio svolto in orario notturno dai Carabinieri della Stazione di Granieri, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”. I militari, impegnati in un posto di controllo tra via Poggio di Mezzo e via Cucchi, hanno intimato l’alt a un’utilitaria in transito. Il conducente, anziché fermarsi, ha arrestato bruscamente il mezzo ed è fuggito a piedi nei terreni circostanti. I Carabinieri si sono posti subito al suo inseguimento, raggiungendolo e bloccandolo in sicurezza poco dopo.

Identificato per un 23enne residente a Mazzarrone, il giovane si è inizialmente rifiutato di fornire le proprie generalità, ammettendo poi di essere scappato perché privo della patente di guida, mai conseguita. I successivi accertamenti svolti tramite la Centrale Operativa hanno confermato la mancanza del titolo di guida e fatto emergere che l’autovettura era anche sprovvista di assicurazione RCA e di revisione periodica. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale e ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva il 23enne è stato denunciato in stato di libertà per “resistenza a pubblico ufficiale” e “rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale”. Per le violazioni al Codice della Strada sono scattate le relative sanzioni amministrative e il sequestro del veicolo.