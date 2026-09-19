Sorpreso a rubare capi griffati: arrestato 27enne

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi, un uomo di nazionalità marocchina di 27 anni che è stato sorpreso a rubare alcuni costosi capi di abbigliamento in un grande magazzino di via Etnea.

Il ladro è stato individuato dal personale di vigilanza al piano seminterrato, in un locale adibito a deposito. Immediatamente è scattato l’allarme mediante una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Catania che ha provveduto ad inviare una pattuglia presente proprio nella zona.

Non appena giunti sul posto, i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno trovato il 27enne mentre stava aggredendo due dipendenti, rimasti lievemente feriti, per tentare di divincolarsi e fuggire prima dell’arrivo della Polizia.

L’uomo è stato bloccato, identificato e sottoposto a controllo. La refurtiva è stata recuperata e, dopo gli opportuni riscontri, è stata restituita al responsabile del negozio.

Dalle verifiche compiute nell’immediatezza è emerso che il 27enne fosse destinatario della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’uomo è stato arrestato per il reato di tentata rapina impropria, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Su disposizione del PM di turno, i poliziotti hanno condotto il 27enne in carcere, in attesa dell’udienza di convalida, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.