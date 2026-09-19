Gela

Gela, spaccio e consumo di droga: un arresto

Nell'attività della Polizia è scattata anche una denuncia e quattro persone sono state segnalate alla Prefettura

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

Attività antidroga della Polizia di Stato a Gela: un arresto in flagranza, un denunciato e 4 assuntori segnalati per uso personale di stupefacenti. I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato 21 grammi di cocaina e 70 grammi di cannabinoidi; 213 le persone sottoposte a controllo, 14 delle quali sottoposte a perquisizione personale.

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