Agrigento

Violenza sulle donne, evento di sensibilizzazione e memoria ad Agrigento

L'evento è in programma il 23 settembre

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una giornata interamente dedicata alla sensibilizzazione, alla memoria e all’educazione emotiva come strumenti fondamentali per contrastare la violenza sulle donne. È questo il cuore del duplice appuntamento che si terrà ad Agrigento il prossimo mercoledì 23 settembre, promosso dall’Assessorato ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità, e dall’associazione Artemixia, con il progetto  “Orme d’ombra”, in occasione della tappa agrigentina di Rosalba Castelli, artivista e viandante, che ha scelto la Sicilia e, nello specifico, il nostro Comune per affrontare un viaggio di consapevolezza e cambiamento.

Il programma si articolerà in due momenti principali: La mattina, presso la Biblioteca Comunale “Franco La Rocca”, alle ore 9:00, si terrà un incontro formativo e di confronto dedicato agli istituti scolastici del territorio. Al centro del dibattito ci sarà l’educazione emozionale, considerata la vera chiave di volta per scardinare la cultura della violenza e coltivare il rispetto reciproco sin dalle giovani generazioni. Il pomeriggio (ore 16:30) ci si sposterà presso l’Ente Parco della Valle dei Templi per un momento di fortissimo valore simbolico: l’inaugurazione dell'”Albero per la Memoria”, dedicato a tutte le donne che non ci sono più, vittime di violenza.

“Ritengo fondamentale che le istituzioni siano in prima linea in questo percorso di sensibilizzazione. L’inaugurazione dell’albero rappresenta una metafora potente: le radici sono fortemente connesse alla terra, a testimoniare il legame indissolubile con la memoria di chi abbiamo perso, mentre i rami propendono verso il cielo, simbolo di speranza per un futuro migliore e di rinascita per l’intera comunità. Dobbiamo ripartire dalle emozioni e dall’ascolto”, dichiara Roberta Lala Assessore alle Pari Opportunità e ai Servizi Sociali,

La giornata vedrà la preziosa e centrale collaborazione dell’associazione “Artemixia”.

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