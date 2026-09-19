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Licata, 54enne trovato morto in casa: disposta autopsia 

Il cadavere di un cinquantaquattrenne è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via San Francesco di Paola, nel quartiere Marina di Licata

Pubblicato 18 minuti fa
Da Redazione

Il cadavere di un cinquantaquattrenne è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via San Francesco di Paola, nel quartiere Marina di Licata. L’uomo è stato trovato privo di vita nella sua casa. Secondo una prima ispezione cadaverica l’uomo sarebbe morto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale sanitario. La Procura di Agrigento – con il pm di turno – ha disposto l’autopsia sulla salma. Sarà, dunque, l’esame autoptico a chiarire le cause del decesso dell’uomo. 

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