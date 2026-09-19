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In giro con la droga nel marsupio: arrestato 24enne

L’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un giovane catanese di 24 anni sorpreso a spacciare droga in centro, in pieno giorno. L’uomo è stato notato da una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei fenomeni di illegalità diffusa. Il 24enne si aggirava nei pressi di un’attività commerciale, in piazza Trento, come se stesse aspettando con ansia qualcuno. Ritenendolo un atteggiamento sospetto, i poliziotti lo hanno sottoposto a controllo.
Non appena i poliziotti si sono avvicinati, il giovane ha tenuto sempre più stretto a sé il marsupio che portava a tracolla. Pertanto, gli è stato chiesto di svuotare il contenuto. A quel punto, il 24enne, con precedenti per spaccio di stupefacenti, non ha potuto far altro che consegnare ai poliziotti del Commissariato le dosi di marijuana e hashish. Oltre alla droga, per un peso complessivo di 30 grammi, i poliziotti hanno recuperato e sequestrato la somma di 1.100 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Gli accertamenti sono stati estesi anche all’abitazione del pusher, nel quartiere Librino. Durante la perquisizione del garage, i poliziotti hanno individuato uno zaino, in un angolo del locale, con all’interno circa 200 grammi di marijuana e hashish.
Secondo quanto ricostruito dai poliziotti di “Borgo Ognina”, il 24enne aveva messo in piedi un sistema di prenotazione delle dosi di droga, mediante un’applicazione di messaggistica istantanea. In questo modo, dopo aver ricevuto la prenotazione, l’uomo si sarebbe messo al lavoro per preparare e confezionare la sostanza richiesta e poi consegnarla direttamente nel luogo indicato dall’acquirente.
Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, il pusher è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, per l’uomo è stata sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

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