Furto di profumi in aeroporto, due persone denunciate

La Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato due uomini, un passeggero marocchino, residente in Italia, di 61 anni, e un operatore aeroportuale, di 45 anni. I due sono stati individuati grazie all’attività d’indagine condotta dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polizia di Frontiera, dopo la segnalazione del personale di un negozio di profumi della sala partenze “visitato” dal 61enne prima di prendere un volo per Pisa.

L’uomo si è aggirato tra gli espositori e, con una mossa fulminea, è riuscito ad impossessarsi di diversi profumi da donna, riconducibili a noti marchi, ciascuno di un valore commerciale di oltre 100 euro. Il ladro ha conservato la refurtiva in una busta, per poi tornare nella sala partenze in attesa dell’imbarco. Negli stessi attimi, però, gli agenti della Polizia di Frontiera, presenti nello scalo aeroportuale, si sono recati all’interno del negozio per ricostruire i fatti e per acquisire elementi utili. Non appena ha notato la presenza dei poliziotti nell’area delle partenze, il ladro si è preoccupato e, ritenendo di poter essere scoperto, ha cercato di nascondersi all’interno dell’aeroporto, senza rendersi conto di essere ripreso dalle videocamere di sicurezza. I poliziotti lo hanno individuato mentre cercava riparo nella rientranza della porta di un ascensore di servizio, non riuscendo ad accedervi. Per dissimulare il proprio aspetto, ha cambiato gli abiti, sostituendo la camicia con una polo, e, subito dopo, ha abbandonato il sacco con i profumi rubati dietro ad alcuni sedili, per poi recarsi al gate e procedere all’imbarco alla volta di Pisa.

Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della Polaria sono riusciti a fermarlo e lo hanno denunciato per il reato di furto aggravato, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel frattempo, i poliziotti si sono adoperati per il recupero della refurtiva, che, però, nel giro di pochi minuti non è stata più trovata nel punto in cui il 61enne l’aveva abbandonata. E così, visionando ulteriormente le immagini di sicurezza, hanno notato come il sacco abbandonato dietro ai sedili fosse sparito all’improvviso. Pertanto, hanno effettuato ulteriori accertamenti, appurando che a prelevare il sacco era stato un operatore aeroportuale, il quale, anziché consegnarlo all’ufficio preposto, come previsto dai regolamenti vigenti in Aeroporto, l’ha portato con sé nei locali dei servizi igienici per sistemare i profumi in un sacchetto diverso, successivamente riposto nel suo armadietto. Pertanto, i poliziotti della Polaria lo hanno rintracciato e, dopo averlo identificato, hanno denunciato anche lui per furto aggravato