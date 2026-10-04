Catania

Guida pericolosa e abuso di alcol e droga, oltre 12 mila euro di sanzioni

Un servizio di controllo del territorio ad alta visibilità, con l’obiettivo di prevenire i reati e rafforzare la sicurezza della circolazione stradale

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Un servizio di controllo del territorio ad alta visibilità, con l’obiettivo di prevenire i reati e rafforzare la sicurezza della circolazione stradale, ha interessato nei giorni scorsi il territorio di Biancavilla, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno concentrato l’attenzione soprattutto sulle condotte di guida potenzialmente pericolose e sul rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso dell’attività, svolta anche con l’impiego dell’etilometro e dei dispositivi DrugWipe per i controlli finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, i militari hanno controllato complessivamente 35 persone e 18 veicoli, accertando 23 violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo delle sanzioni di oltre 12.000 euro. Particolare attenzione è stata rivolta alla sicurezza dei conducenti di motocicli: 4 scooter sono stati infatti sottoposti a fermo amministrativo per il mancato utilizzo del casco, una delle condotte che maggiormente espone gli utenti delle due ruote a conseguenze gravi in caso di incidente. 

Durante i controlli, i Carabinieri hanno inoltre effettuato perquisizioni personali e veicolari, che hanno dato esito negativo, mentre quattro persone sono state segnalate alla Prefettura di Catania ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, poiché trovate in possesso complessivamente di circa 4 grammi di marijuana, consegnata spontaneamente ai militari. Non sono mancati i controlli finalizzati a contrastare la guida senza patente e le condotte di guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti. In particolare, 2 persone sono state deferite in stato di libertà per guida senza patente, perché beccati per la seconda volta nel biennio.  Nel corso dello stesso servizio, i militari hanno inoltre sottoposto a controllo alcuni conducenti mediante DrugWipe ed etilometro: sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, 2 conducenti sono stati denunciati perché si sono rifiutati di sottoporsi agli ulteriori accertamenti sanitari previsti a seguito della positività al DrugWipe; entrambi sono stati anche sanzionati amministrativamente ed è stata loro ritirata la patente di guida perché avevano un tasso alcolemico superiore a quanto previsto dalla normativa per poter guidare. 

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