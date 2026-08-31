Catania

In astinenza da cocaina minaccia il nipote di 9 anni con un coltello, arrestato

L'uomo avrebbe minacciato il nipotino con un coltello e poi si sarebbe scagliato contro la compagna, che aveva cercato di farlo calmare, ferendola al braccio con la lama

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

E’ stata probabilmente la dipendenza della droga a scatenare la rabbia di un catanese 36enne contro i propri familiari. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania, l’uomo ha avuto una lite con la madre, in compagnia in quel momento del nipote di soli 9 anni. La donna ha cercato rifugio nell’abitazione di un’altra figlia, ma lui e la sua compagna l’hanno raggiunta. Li’ l’uomo avrebbe minacciato il nipotino con un coltello e poi si sarebbe scagliato contro la compagna, che aveva cercato di farlo calmare, ferendola al braccio con la lama.

Negli stessi attimi i poliziotti hanno raggiunto il 36enne, che e’ stato disarmato nonostante la forte resistenza, e hanno soccorso la donna, poi trasportata in ospedale, dove ha formalizzato la denuncia nei confronti del compagno: ha raccontato di numerosi episodi in cui l’uomo, in astinenza da cocaina, aveva distrutto oggetti in casa e l’aveva aggredita. La madre, invece, ha riferito ai poliziotti delle continue richieste di denaro avanzate del figlio per procurarsi la droga. L’uomo l’avrebbe piu’ volte minacciata di morte, e una volta avrebbe lanciato il cagnolino di famiglia dal balcone, provocandogli importanti ferite. Il 36enne e’ stato arrestato per il reato di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, ed e’ stato condotto in carcere, in attesa del giudizio di convalida davanti al Gip.

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