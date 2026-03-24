Catania

In casa con 2.6 chili tra hashish e marijuana, arrestato

Un 47enne è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Oltre due chili di droga in casa. Un 47enne catanese è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’abitazione dell’uomo in via Antonio Cagnoni, nel quartiere Picanello, gli agenti della squadra volanti e della squadra cinofili hanno trovato lo stupefacente nascosto nell’armadio della camera da letto. La droga, già suddivisa in dosi, era custodita in due borse-frigo.

In particolare, sono stati rinvenuti 18 involucri e 11 panetti di hashish del peso complessivo di 1,1 chili, 30 ovuli contraddistinti da alcune etichette, per un peso di 320 grammi, e ulteriori 614 grammi di hashish ripartiti in 70 involucri. In un’altra busta, invece, i poliziotti hanno recuperato 520 grammi di marijuana e altre 19 dosi del peso di 58 grammi. Oltre alla droga sono stati sequestrati un bilancino di precisione e buste destinate al confezionamento delle dosi. Per il 47enne è scattato l’arresto.

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