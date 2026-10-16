Catania

In giro con 60 grammi di marijuana, arrestato giovane pusher

Il controllo, seguito da una perquisizione personale e del veicolo, ha permesso di scovare quasi 60 grammi di marijuana, suddivisi in dosi, nonché 80 euro in contanti

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

I dispositivi di prevenzione e controllo messi in campo dall’Arma dei Carabinieri etnea nei quartieri cittadini, attraverso una presenza costante sul territorio e mirati servizi investigativi, consente di individuare situazioni critiche e di intervenire tempestivamente a tutela della collettività. In tale contesto, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato un 18enne, residente a Siracusa e originario della Romania, incensurato, sorpreso in possesso di droga nel quartiere Trappeto, a Catania, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. 

In particolare, gli investigatori erano impegnati in un’attività di osservazione in modalità “discreta in via Capo Passero, quando hanno scorto il giovane a bordo di un’utilitaria che, guardingo, procedeva molto lentamente.  Immediato è scattato il controllo, seguito da una perquisizione personale e del veicolo, che ha permesso di scovare quasi 60 grammi di marijuana, suddivisi in dosi, nonché 80 euro in contanti, molto probabilmente i guadagni dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il neo maggiorenne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. 

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