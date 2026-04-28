Catania

Lascia il cane nel bagagliaio con i finestrini chiusi, intervento dei carabinieri

Nel parcheggio di un centro commerciale dove era stata notata la presenza di un cane chiuso all’interno di un’autovettura con i finestrini completamente serrati

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

A San Giovanni La Punta, un intervento tempestivo dei Carabinieri ha consentito di verificare e risolvere una situazione potenzialmente pericolosa per un cagnolino. Intorno alle ore 22:00, una pattuglia della Stazione di Camporotondo Etneo impegnata in servizio perlustrativo, su segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una passante, è intervenuta presso il parcheggio di un centro commerciale dove era stata notata la presenza di un cane chiuso all’interno di un’autovettura con i finestrini completamente serrati.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato il veicolo, constatando la presenza dell’animale nel vano bagagli, in condizioni tali da destare preoccupazione per l’assenza di adeguata aerazione. L’immediata attività di verifica e coordinamento con il personale di sicurezza ha consentito di avviare rapidamente le ricerche del proprietario del mezzo, rintracciato poco dopo tra gli esercizi commerciali.

Un uomo di 64 anni, residente in Svizzera, ha quindi raggiunto il veicolo e provveduto ad aprirlo, permettendo al cane di uscire. L’uomo ha riferito di aver lasciato il cane all’interno dell’auto come misura deterrente contro eventuali furti, ammettendo tuttavia di aver omesso di garantire un adeguato ricambio d’aria.

L’intervento dei Carabinieri si è rivelato determinante per accertare i fatti in tempi rapidi, prevenendo possibili conseguenze più gravi e assicurando il rispetto delle norme a tutela degli animali. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine, nonché l’efficacia del controllo del territorio svolto quotidianamente dall’Arma.

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