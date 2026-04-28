Ripulita la spiaggia di Siculiana vicina all’Adler, raccolti 229,5 kg di rifiuti

Sulla costa agrigentina, in prossimità della Riserva Naturale Orientata di Torre Salsa, la natura si esprime ancora nelle sue forme più pure: una macchia mediterranea rigogliosa, la freschezza della pineta, dune di sabbia dorata e onde turchesi. Le bellezze, qui, hanno un nome: il Monte Stella di Siculiana Marina, le rovine della torre d’avvistamento della riserva, fino alla scogliera di Capo Bianco passando per Bovo Marina. Proprio in quest’oasi protetta e gestita dal WWF si inserisce l’ADLER Sicilia, elegante eco-resort che, nel garantire ospitalità d’alta gamma, non perde mai di vista la responsabilità di trovarsi in un’area protetta di straordinaria biodiversità.

In nome del proprio impegno verso l’ambiente, il resort organizza giornate di pulizia del tratto di spiaggia che si estende da Torre Salsa a Bovo Marina, la piccola scogliera che ricorda la famosa Scala dei Turchi. Ai partecipanti, la struttura fornisce tutto il necessario per operare in sicurezza, come guanti e sacchetti per la raccolta, tutti realizzati in materiale sostenibile. Una volta equipaggiati, inizia la passeggiata: un gesto di cura verso l’ambiente intervallato da racconti delle guide ADLER, volti a sensibilizzare verso la natura circostante e a far conoscere l’impegno del resort in ambito di sostenibilità.

Durante il più recente cleanup day, tenutosi il 21 aprile 2026, i partecipanti hanno raccolto 108,6 kg di plastica, 113,4 kg di indifferenziata e 7,5 kg di vetro, riconfermando l’importanza di un’iniziativa inaugurata nel 2024 che, da allora, si ripete più volte l’anno. Oltre agli ospiti, sensibilizzati e coinvolti nella salvaguardia del luogo dove scelgono di trascorrere i propri momenti di pausa e benessere, il progetto coinvolge diverse realtà del territorio, tra cui alcuni studenti dell’istituto alberghiero di Favara; Antonino Dinolfo, educatore ambientale di Mare Vivo; i giovani della Pro Loco di Montallegro e Marcello Mira del portale Visitagrigento, rafforzando i rapporti tra il gruppo ADLER e le istituzioni locali.

La pulizia della spiaggia si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge tutte le strutture del Gruppo ADLER Spa Resorts & Retreats. Da sempre, infatti, il gruppo si occupa della salvaguardia dell’ambiente e delle comunità dei territori che ospitano i propri hotel: un valore fondante che nel 2023 ha preso il nome concreto di ADLER For Planet, un insieme di iniziative sostenibili che sono valse alle strutture del gruppo l’ottenimento della certificazione EarthCheck, uno dei principali programmi di certificazione ambientale nel settore turistico, accreditato dal Global Sustainable Tourism Council (GSTC), le cui linee guida si basano sui principi del programma di certificazione internazionale e sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Questo forte impegno si esprime in ogni dettaglio anche all’ADLER Sicilia, che fa del profondo legame con il territorio la propria anima. Realizzato secondo i principi dell’architettura sostenibile, si integra armoniosamente nel paesaggio grazie a forme e materiali perlopiù autoctoni. Anche le ampie aree verdi rappresentano un elemento fondamentale: il parco è stato ripiantumato con una tipologia d’erba a bassa richiesta idrica, mentre orti mediterranei e frutteti contribuiscono concretamente all’obiettivo di autoproduzione della struttura. La cucina, infatti, è parte integrante di questa visione: una proposta farm to table che segue la stagionalità e i ritmi della natura, valorizza la tradizione locale e la reinterpreta con un tocco di creatività.