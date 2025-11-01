Lavanderia allacciata abusivamente a rete elettrica, un arresto

Gli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza “Borgo Ognina” a Catania hanno effettuato una serie di accurate verifiche in una lavanderia self service. Sin dalle prime fasi dei controlli, i poliziotti hanno constatato alcune anomalie nell’allaccio del contatore alla rete elettrica, per cui è stato richiesto l’intervento di una squadra di tecnici della società che gestisce il servizio di distribuzione dell’energia.

Le intuizioni dei poliziotti di “Borgo Ognina” hanno trovato una rapida conferma negli accertamenti specialistici che hanno rivelato il sistema escogitato dal titolare della lavanderia per rifornire l’attività di energia elettrica a costo zero. Infatti, attraverso delle opere murarie, l’uomo, un catanese di 69 anni con precedenti per reati contro il patrimonio, aveva creato un collegamento per bypassare il contatore con l’installazione di un cavo direttamente alla rete alla rete elettrica pubblica. Il foro di passaggio del cavo verso l’esterno era stato nascosto dietro ad una lampada d’emergenza. In questo modo, le attività della lavanderia particolarmente energivore venivano svolte senza alcun costo per il titolare, con le singole lavatrici che venivano alimentate interamente mediante l’allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.