Droga e armi in casa e in un magazzino, arrestato

Un uomo di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. Nella sua abitazione e in nella zona di Bordonaro Superiore, sono stati trovati 1.900 grammi di cocaina, circa 650 grammi di eroina, 750 grammi di hashish, 220 di marijuana, un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa, 5 cartucce a pallini dello stesso calibro e quasi 17.000 euro in contanti di vario taglio.

Saranno ora i Carabinieri del Ris di Messina a eseguire gli accertamenti tecnici sulle armi. L’uomo è stato rinchiuso in carcere.