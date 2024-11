Lavoratori in “nero” e alimenti scaduti, 100 mila euro di multa a ristorante

Quasi 200 kg di prodotti alimentari dei quali è stata constatata la mancata tracciabilità sono stati sequestrati a Catania in un ristorante di cucina orientale di Viale Ruggero di Lauria durante controlli effettuati da una task force coordinata dalla polizia e composta anche da personale di polizia locale, Corpo Forestale, Asp e Spresal. Trovati anche lavoratori in ‘nero’. Sono scattate sanzioni per un totale di 100mila euro.

Durante il controllo sono stati trovati anche numerosi alimenti scaduti e pronti per essere cucinati e serviti ai clienti. Durante il controllo alcuni lavoratori in nero hanno tentato di allontanarsi ma sono stati bloccati e controllati. Per questa ragione le autorità hanno disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale nel caso in cui il titolare non assuma regolarmente i lavoratori e paghi le sanzioni scongiurando la chiusura.