Catania

Maui, il cane poliziotto più temuto dagli spacciatori va in pensione

Maui ha rappresentato un’unità operativa d’eccellenza per la Questura di Catania

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il poliziotto a quattro zampe più temuto dagli spacciatori catanesi va in pensione. “Maui”, per 9 anni, ha assicurato un servizio prezioso e fedele alla Polizia di Stato. Il suo fiuto infallibile e la perfetta sintonia con il suo conduttore Rosario hanno permesso di scovare nascondigli di sostanze stupefacenti, sottraendo ingenti fonti di guadagno per le organizzazioni criminali. Maui ha rappresentato un’unità operativa d’eccellenza per la Questura di Catania, contribuendo ad oltre 120 tra arresti e denunce per spaccio, 50 segnalazioni per uso personale e al sequestro di 280 chili di droga. Adesso, passa il testimone operativo ai suoi colleghi Rex, Ares, Zago e Briska.

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