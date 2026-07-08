Minaccia di investire con l’auto un vigilantes per non avergli portato il cibo, arrestato

La polizia di Stato ha arrestato a Catania un 36enne straniero, incensurato, in Italia per motivi di studio, per aver minacciato una guardia giurata in servizio presso la cittadella universitaria”. L’uomo avrebbe preteso che il vigilante consegnasse direttamente nel suo alloggio il cibo ordinato poco prima e arrivato tramite delivery. Di fronte all’inusuale richiesta, la guardia giurata avrebbe cercato di far comprendere allo studente di non poter soddisfare la sua istanza sia perche’ non avrebbe potuto lasciare la sua postazione incustodita, sia perche’ la consegna a domicilio non rientra tra le sue mansioni.

Per tutta risposta, il 36enne avrebbe iniziato a urlare e a minacciarlo di investirlo con l’auto, parcheggiata nella zona, qualora non avesse provveduto ad assecondare la sua richiesta immediatamente. Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato il 36enne che si e’ rifiutato di fornire un documento, inveendo contro gli agenti. L’uomo ha sferrato calci e pugni contro di loro nel tentativo di divincolarsi e sfuggire al controllo. Nonostante le fasi particolarmente concitate, i poliziotti sono riusciti a bloccare lo studente, che e’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e false generalita’. Dopo aver convalidato l’arresto, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.