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Medico accoltellato da paziente per un tutore, è grave 

La vittima è Francesco Paolo Sutera, dirigente medico dell'Asp che si occupa della fornitura dei presidi

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un dirigente medico è stato accoltellato questa mattina nel centro Asp in via Arcoleo a Palermo. L’uomo è stato ferito e soccorso dai sanitari del 118. Non si conoscono le sue condizioni né i motivi dell’aggressione. La vittima è Francesco Paolo Sutera, dirigente medico dell’Asp che si occupa della fornitura dei presidi. E’ stato ferito da un uomo che richiedeva alcune forniture mediche. Il medico aveva controllato la pratica e aveva fatto notare che mancava una documento. L’uomo ha estratto un coltello e lo ha minacciato. Il medico ha cercato di scappare quando è stato raggiunto e ferito alla spalla e al volto. L’aggressore sarebbe stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti. 

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