Cultura

Ribera, successo del “Cinema Ammare” sulla spiaggia di Seccagrande

Centinaia di persone hanno assistito al film Disney “Il Re Leone” proiettato sulla spiaggia Lingua di sabbia. Soddisfazione del sindaco Carmelo Pace: «Nuovo modo di fruire le nostre spiagge»

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Grande successo per il Cinema Ammare a Ribera, quest’anno sulla spiaggia di Seccagarande per sei serate all’insegna del cinema. Dopo Realmonte, il format di Marco Gallo e Fabio Speranza ha conquistato anche la città delle arance con un successo di pubblico senza precedenti. Il nuovo modo di fruire il cinema ha attirato grandi e bambini, famiglie e ragazzi che si sono intrattenuti sulla spiaggia per vedere il Re Leone – Il film, classico Disney rivisto in modalità live action. Prima della visione del film spazio all’intrattenimento e alla musica, con il karaoke sulla spiaggia, ma anche all’educazione ambientale con gli organizzatori che hanno parlato di pulizia e rispetto del territorio.

L’evento gratuito fa parte dell’estate riberese organizzata dal Comune di Ribera: «Sono soddisfatto del successo di questa iniziativa – spiega il sindaco Carmelo Pace – è un nuovo modo di fruire le nostre spiagge che raccoglie un grande pubblico e che permette anche ai turisti di vivere serate uniche. Il cinema sulla spiaggia è una iniziativa che raccoglie centinaia di persone: la spiaggia così vive di giorno e anche di notte. Sono sicuro che anche le altre serate saranno gradite ai nostri concittadini» L’evento tornerà a Ribera il 21 luglio con Sole a Catinelle, commedia di Checco Zalone che verrà proiettata sulla spiaggia “Lingua di sabbia” a Seccagrande. La prossima settimana, invece, il Cinema Ammare, quest’anno in versione itinerante, sarà a Lampedusa per tre date sulla spiaggia della Guitgia il 14-15 e 16 luglio. Poi il format ritornerà anche nella sua sede principale, Capo Rossello a Realmonte, ma toccherà anche altre città come San Vito Lo Capo, Menfi e Favignana. 

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