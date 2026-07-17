Ravanusa

A Ravanusa sarà presentato il Patto educativo di comunità dialogico

Un accordo tra istituzioni, scuole, terzo settore e cittadini che insieme si impegnano a trasformare buone intenzioni in azioni concrete

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un patto che genera futuro. Un accordo tra istituzioni, scuole, terzo settore e cittadini che insieme si impegnano a trasformare buone intenzioni in azioni concrete. Accade a Ravanusa dove il primo di agosto (in piazza Primo Maggio, alle 19) sarà presentato il Patto educativo di comunità dialogico. È stato sottoscritto dall’Istituto comprensivo Alessandro Manzoni, il Comune, diciassette associazioni del Terzo settore e l’Università degli studi di Palermo.  

Un patto che nasce nell’ambito della comunità di Ravanusa e che trova la sua linfa vitale nei sogni di alunne e alunni della scuola e di tutti i giovani del territorio. Al termine del loro ciclo di studi, i ragazzi scelgono di consegnare alla comunità i propri desideri per il territorio. Aspirazioni che sono state ascoltate e tradotte in una visione collettiva. 

Un’alleanza educativa con l’obiettivo ambizioso di trasformare Ravanusa in un laboratorio di fiducia, dove ogni spazio urbano da recuperare e riqualificare diventi un’occasione di riscatto. Da ‘scuola nel territorio’ a ‘comunità che si fa scuola’. Un patto dinamico per la promozione di valori in ambito sociale. Culturale e di cittadinanza attiva.

«Oggi il mondo ci sfida con nuove fragilità: il disorientamento dei giovani, le solitudini digitali e le nuove dipendenze» – dice Marilena Giglia, Dirigente scolastica dell’Istituto Manzoni, scuola capofila della Rete delle scuole dialogiche siciliane che conta 124 istituti dell’Isola e che ha promosso il progetto ‘Dialogando’ sottoscritto con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e riconosciuto Buona pratica di eccellenza dal Ministero dell’Istruzione e del merito. La bussola metodologica è l’approccio dialogico guidato dal professore Marco Braghero esperto in pratiche dialogiche. «Consapevoli che ‘per educare un bambino serve un intero villaggio’ – aggiunge la Dirigente Giglia – abbiamo deciso di non lasciare soli i nostri ragazzi e le loro famiglie. Il Patto è un’alleanza strategica che pone la scuola al centro della Comunità, riconoscendola come bene comune di tutta Ravanusa. È un invito alla responsabilità diffusa: vogliamo che ogni cittadino, associazione o impresa si senta custode e promotore della crescita dei nostri ragazzi per non elaborare uno dei tanti pezzi di carta». 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 13
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Ucciso durante una lite fra vicini, arrestato un 23enne
Apertura

Violento scontro tra due moto, morto 68enne
Apertura

Ars, Luigi Salvaggio deputato regionale dopo l’arresto di Riccardo Gallo 
Apertura

Atti sessuali con la nipote, 6 anni di carcere a commerciante agrigentino 
Agrigento

Aggredisce e maltratta la moglie, arrestato operaio agrigentino 
banner italpress istituzionale banner italpress tv