Muore in uffici polizia, autopsia si svolgerà dopodomani

Si svolgerà dopodomani, 8 ottobre, nel Policlinico di Catania l’autopsia sul cadavere di M.R. 41 anni, morto l’altro ieri, nel centro polifunzionale della Polizia in via San Giuseppe La Rena a Catania che ospita anche il reparto prevenzione crimine “Sicilia” dopo essere stato fermato dagli agenti per non essersi fermato all’alta ed essere fuggito su uno scooter imboccando diverse strade in controsenso. La procura catanese ha aperto un’inchiesta per accertare le cause della morte.

Le indagini sono affidate alla squadra mobile. M.R., che aveva procedimenti penali in corso, era stato condannato per rapina. Nel 2016 era stato raggiunto da ordinanze cautelari, mentre era detenuto per un altro reato a Caltanissetta, per sei rapine a istituti di credito di Torino e provincia. L’uomo e altri due complici vennero scoperti grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza. Secondo gli investigatori i tre sarebbero stati gli autori di una rapina commessa il 28 febbraio 2014 ai danni della sede di Torino della Banca Popolare di Novara, di una rapina compiuta il 4 agosto 2014 nella sede di Carmagnola della Banca Popolare di Novara, di un colpo attuato il 31 ottobre 2014 nella sede di Torino della Banca D’Alba, di una rapina compiuta l’1 dicembre 2014 e di una rapina compiuta il 20 gennaio del 2015 nella sede di Torino della Banca Sella. M.R. avrebbe partecipato anche a un tentativo di rapina compiuto il 16 gennaio 2015 nella sede di Torino della Banca Carige. In quell’ occasione il responsabile dell’Istituto di credito disse ai rapinatori che il sistema di videosorveglianza era direttamente collegato con gli uffici della Questura e i banditi fuggirono.