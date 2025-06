Nasconde quasi mezzo chilo di marijuana nel congelatore, arrestato

Ha ripulito il congelatore di casa dai prodotti surgelati per destinarlo esclusivamente alla conservazione della droga. A scoprire l’originale nascondiglio creato da un catanese di 61 anni sono stati gli agenti della Polizia di Stato. In particolare, ancora una volta, è stato il fiuto infallibile dei cani-poliziotto “Maui” e “Ares” a portare i rispettivi conduttori direttamente al congelatore a pozzetto, posto all’ingresso di un’abitazione di via Palermo.

I poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania stavano effettuando un controllo antidroga tra gli edifici di via Palermo, quando i cani hanno cominciato a segnalare la presenza di sostanza stupefacente all’interno di un appartamento. Per questa ragione, i poliziotti hanno fatto accesso all’interno della casa, riuscendo a trovare e a sequestrare, complessivamente, 400 grammi di marijuana, nascosti nel congelatore, insieme a due bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.

Al termine della perquisizione, il 61enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Sentito il PM di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo con rito direttissimo. Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 61enne la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.