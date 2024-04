Nascondeva 2 chili di marijuana in una ventiquattrore in soffitta, arrestato

Pusher con la ventiquattrore a Catania. I carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Fontanarossa hanno arrestato un 22enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli investigatori hanno scorto piu’ volte il giovane in zone calde della citta’ per quanto riguarda allo spaccio di droga, in tuta e una ‘ventiquattrore’, individuando quale base logistica una palazzina del Villaggio Sant’Agata. In un appartamento c’erano due bilancini di precisione, una bilancia da cucina, una macchinetta per sottovuoto, varie buste di plastica e 580 euro. Poi, assieme al giovane, i carabinieri sono saliti nel vano sottotetto e la’ hanno e’ stata recuperata la valigetta e un trolley, nascosti dietro alcuni mobili in disuso, con 4 buste di plastica contenenti ognuna piu’ di 500 grammi di marijuana, per un peso complessivo di oltre di 2 chili.