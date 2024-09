Nascondeva cocaina e crack a casa della nonna, arrestato 20enne

Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno arrestato, in flagranza di reato, un ventenne, incensurato, responsabile del reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare, l’attività informativa e di osservazione svolta dagli agenti ha consentito di individuare un giovane che era solito aggirarsi nella zona di piazza San Biagio con l’intento di vendere dosi di sostanza stupefacente ai numerosi frequentatori di quel luogo. Pertanto, nel corso dei servizi serali di prevenzione e repressione del fenomeno del consumo e dello spaccio di stupefacenti, è stato predisposto un servizio di appostamento che ha permesso di notare il 20enne uscire da un portone di via San Biagio e per rientrarvi subito dopo, ripetendo l’azione diverse volte, dopo aver avuto un breve contatto con alcune persone in transito per quella strada.

Tali movimenti hanno insospettito gli agenti che hanno dedotto che lo stesso potesse detenere della sostanza stupefacente presso una abitazione e che, di volta in volta, veniva prelevata per essere consegnata ai clienti, anche previo contatto telefonico, che permetteva di definire i termini per l’acquisto. A quel punto, dopo aver visto il giovane uscire ancora una volta dall’abitazione, i poliziotti del Commissariato lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire, all’interno delle tasche, 6 involucri di cocaina/crack ed altri 3 di cocaina, per un peso di circa g 2,8 grammi. In suo possesso anche uno smartphone che, non appena fermato, ha tentato di spegnere per impedire l’accesso ai dati.

Alla luce di quanto rinvenuto, la perquisizione è stata estesa anche alla predetta abitazione, di proprietà della nonna del ragazzo. L’atto di polizia giudiziaria ha permesso trovare altri involucri simili a quelli rinvenuti addosso al giovane. In particolare 14 involucri di cocaina/crack e 4 involucri di cocaina. Complessivamente sono stati rivenuti nella disponibilità del giovane g 8,5 di sostanza stupefacente confezionata e già pronta per essere smerciata, tutta sottoposta a sequestro. Il giovane pusher è stato arresto per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, condotto presso la Casa Circondariale Piazza Lanza di Catania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.