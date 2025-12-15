Apertura

In fiamme l’auto di un bracciante agricolo a Palma di Montechiaro, indagini 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo l’area in sicurezza. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Palma di Montechiaro. La Volkswagen Golf – cointestata ad una casalinga sessantenne e ad un bracciante agricolo trentenne – è stata danneggiata da un incendio divampato tra sabato e domenica in via Caravaggio. Sono stati alcuni residenti della zona ad accorgersi di fumo e fuoco e lanciare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo l’area in sicurezza. Al via le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica. Non è chiara la natura dell’incendio ma al vaglio degli investigatori vi è anche la pista dolosa. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. 

