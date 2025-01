“Perseguita e aggredisce la sorella”, arrestato 34enne

“La vita di un’impiegata 42enne di Gravina di Catania era diventata un inferno, perche’ turbata quotidianamente dalle aggressioni del fratello 34enne, arrestato in flagranza dai carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile della Compagnia per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

La donna ha richiesto telefonicamente aiuto al 112 Nue e la pattuglia del Nucleo Radiomobile, giunta presso la sua abitazione, nel centro cittadino gravinese, l’ha trovata in strada ad aspettarli, mentre poco distante c’era anche il fratello che inveiva contro di lei. I militari dell’Arma hanno dapprima riportato la calma tra i due e poi si sono messi in ascolto della signora che, spossata, ha raccontato il clima invivibile che orami si respirava in casa a causa della ludopatia e della tossicodipendenza del fratello convivente. In particolare, la donna ha riferito di aver accolto in casa il congiunto che, inizialmente, le aveva promesso che avrebbe seguito un percorso riabilitativo; tuttavia, l’uomo, aveva interrotto il programma di disintossicazione e, percio’, le avrebbe chiesto continuamente denaro per comprare la droga e per giocare alle slot machine, minacciando sia lei sia la figlia 21enne.

La 42enne era stata costretta a cambiare la serratura dell’appartamento e, in quell’occasione, lui aveva anche tentato di sfondare la porta a calci e pugni pur di entrare. Ormai stanca delle continue vessazioni, la vittima ha sporto denuncia e, pertanto, il 34enne e’ stato arrestato e condotto nel carcere di Piazza Lanza e il porvvedimento e’ stato convalidato.