Picchia l’anziana madre che si rifugia in supermercato, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati hanno arrestato un 58enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La vittima dell’ennesimo caso di violenza familiare è una madre 78enne che avrebbe subito passivamente, da circa 15 anni, le intemperanze del figlio convivente e nullafacente. L’uomo, nel tempo, avrebbe sfogato la propria indole violenta ed aggressiva certo del fatto che, come nel passato, la madre non lo avrebbe mai denunciato.

La donna aveva però informato i militari della Stazione di Sant’Agata Li Battiati delle proprie vicissitudini, senza mai formalizzare, per “amore materno”, una denuncia nei confronti del figlio.

Tuttavia, in ordine cronologico, l’ultimo grave episodio che avrebbe fatto maturare nella malcapitata la consapevolezza della necessità di dover agire nei confronti del figlio, sarebbe accaduto proprio nella mattinata allorquando quest’ultimo, sempre per futili motivi, avrebbe aggredito l’anziana madre in casa, tirandola per i capelli, colpendola più volte in viso e minacciandola di morte.

La 78enne, sfruttando un attimo di distrazione dell’aggressore, sarebbe quindi riuscita a fuggire dall’appartamento, rifugiandosi così all’interno di un supermercato ove, poco dopo, è stata raggiunta dai Carabinieri, da lei stessa allertati telefonicamente.

Nell’immediatezza la vittima è stata visitata da personale medico del 118 che, poi, ha trasportato la malcapitata presso il pronto soccorso del Policlinico di Catania, ove i medici le hanno diagnosticato “l’infrazione delle ossa proprie del naso”, con una prognosi di 21 giorni.

Sentita pertanto dai militari, la madre, vinta dal dolore fisico e psicologico, ha infine sporto denuncia contro il figlio, raccontando anni di soprusi e violenze, caratterizzati da insulti e minacce, <<… tu non vali niente, fai schifo…, ti meriti di essere ammazzata! … ti ammazzo, stanotte quando dormi ti ammazzo!>> nonché percosse, financo a tentativi di strangolamento.

Pertanto, l’uomo è stato tratto in arresto presso l’abitazione familiare, mentre l’anziana è stata ospitata presso la casa di familiari.

Il 58enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura della custodia cautelare presso il carcere catanese di Piazza Lanza.