Catania

Ruba un Suv e semina il panico, 16enne denunciato dopo inseguimento  

Ha rubato un Suv e si è lanciato a tutta velocità tra le strade ignorando l’alt dei Carabinieri e dando vita a un inseguimento notturno

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Ha rubato un Suv e si è lanciato a tutta velocità tra le strade del centro di Catania, ignorando l’alt dei Carabinieri e dando vita a un inseguimento notturno conclusosi nel quartiere San Cristoforo. 

Protagonista della vicenda un 16enne residente a Catania, denunciato in stato di libertà, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento di beni dello Stato e violazione al Codice della strada per non essersi fermato all’alt delle forze dell’ordine. 

La vicenda si è consumata poco dopo la mezzanotte, quando i militari del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno intercettato in via di Sangiuliano un SUV che procedeva a forte velocità tra le vie del centro cittadino. Dagli immediati accertamenti, svolti in sinergia con la Centrale Operativa, è emerso che il veicolo era stato rubato pochi minuti prima in via Alcide De Gasperi, pertanto, la “gazzella” ha intimato l’alt al conducente. 

Alla vista della pattuglia, però, il giovane al volante avrebbe tentato di sottrarsi al controllo accelerando e dando il via a una pericolosa fuga per le strade cittadine. Ne è nato un inseguimento durante il quale i Carabinieri avrebbero più volte intimato l’alt, anche mediante l’uso delle “sirene” e dei lampeggianti, senza però ottenere alcuna risposta.

La corsa si è conclusa nel quartiere San Cristoforo dove il minorenne, abbandonata l’auto, avrebbe tentato un’ultima fuga a piedi durante la quale, nel tentativo di ostacolare i militari, avrebbe anche rovesciato contro l’auto di servizio un contenitore dei rifiuti presente per strada, provocando qualche danno al mezzo. Il giovane è stato, però, bloccato in sicurezza e identificato, quindi deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria minorile, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.  Il Suv rubato è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. 

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