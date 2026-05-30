Master di scrittura della Strada degli Scrittori, dieci anni di formazione e pensiero critico

Si è conclusa ad Agrigento la decima edizione del Master di scrittura della Strada degli Scrittori, un traguardo importante per un’esperienza formativa che in questi anni si è affermata come uno dei più qualificati laboratori culturali del territorio agrigentino e siciliano, capace di coinvolgere studenti, professionisti della comunicazione, scrittori, fotografi, imprenditori e appassionati provenienti da diversi contesti.

Per una settimana, Agrigento e i luoghi della Strada degli Scrittori sono stati teatro di incontri, lezioni, laboratori e momenti di confronto dedicati al tema delle immagini, affrontato da prospettive differenti grazie al contributo di autorevoli docenti e ospiti. Un percorso che ha consentito di approfondire il ruolo delle immagini nella costruzione della memoria, del racconto e dell’informazione, in un tempo in cui il confine tra realtà e rappresentazione appare sempre più complesso.

“Dieci anni di crescita per tutti coloro che hanno partecipato – commenta Felice Cavallaro, direttore del Master e ideatore della Strada degli Scrittori –. In tempi in cui l’intelligenza artificiale può deformare la realtà stessa, scrittrici e scrittori, fotografi, imprenditori, manager della comunicazione sono intervenuti davanti a una platea di giovani e non solo. Aprendo un focus su Niscemi, simbolo di una frana geologica che ci fa ragionare sulle frane politiche di una terra, la Sicilia, che deve ragionare seriamente sul futuro”.

Il Master si conferma così non soltanto un’occasione di alta formazione, ma anche uno spazio di riflessione civile, capace di mettere in dialogo cultura, territorio e attualità. Il tema delle immagini, filo conduttore dell’edizione 2026, ha offerto l’opportunità di interrogarsi sul valore della testimonianza, sulla responsabilità della narrazione e sul ruolo che parole e fotografie continuano ad avere nella comprensione della realtà.

Particolarmente partecipato anche l’appuntamento con “Strada degli Scrittori FEST”, andato in scena venerdì sera al Cinema Concordia di Agrigento davanti a un pubblico numeroso. Una serata – condotta da Donata Agnello e Felice Cavallaro, con la regia di Salvatore Picone – che ha celebrato la forza evocativa delle immagini attraverso linguaggi diversi, intrecciando letteratura, teatro e musica.

La serata ha visto l’intervento del sociologo Nando dalla Chiesa che ha anche partecipato al Master come docente. Uno spazio è stato dedicato a Niscemi e alle iniziative promosse dalla Strada degli Scrittori che ha donato 300 libri alla biblioteca del liceo cittadino dopo la disastrosa frana del gennaio scorso. Nel corso dell’evento anche un omaggio a Gesualdo Bufalino nel trentesimo anniversario della sua scomparsa e a Rosa Balistreri, della cui nascita ricorrerà il prossimo anno il centenario, e a due grandi figure della cultura siciliana recentemente scomparse: Lorenzo Reina, l’artista pastore che ha realizzato il Teatro Andromeda, e il pittore e scultore Silvio Benedetto.

A dare vita alla serata sono stati artisti e interpreti di grande sensibilità come Ibla, Gaetano Aronica, Ester Pantano, Antonio Tancredi Cadili e le attrici e gli attori di “Savatteri Produzioni” diretta da Marco Savatteri, protagonisti di un racconto corale che ha esaltato la potenza delle immagini attraverso la musica, le parole e i volti.

Con la conclusione della decima edizione, il Master di scrittura della Strada degli Scrittori rinnova la propria missione: offrire strumenti critici per leggere il presente e immaginare il futuro, nel segno della cultura come motore di crescita per l’intero territorio.