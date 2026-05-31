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Incendio in un cantiere a Licata, danni per 20 mila euro a ditta di Favara 

L’impresa di Favara, che sta realizzando una vasca per il deflusso delle acque piovane a Licata, ha subito un danno quantificato in circa 20 mila euro

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Proseguono le indagini per accertare le cause dell’incendio che, negli scorsi giorni, ha interessato il cantiere per la realizzazione di una vasca per il deflusso delle acque piovane a Licata. Il rogo è avvenuto in corso Argentina, all’angolo con via D’Acquisto.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un terreno pieno di sterpaglie e, in breve tempo, si sono propagate fino al cantiere. L’incendio ha distrutto quattro tubature per la condotta in materiale Pvc di 12 metri provocando un danno stimato in circa 20 mila euro ad una ditta di Favara. Le indagini sono state affidate ai carabinieri. 

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