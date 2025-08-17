Catania

Rubano bagagli a dei turisti francesi, denunciati due ladri

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Si stavano godendo un ultimo bagno nelle acque del mare di Catania, prima di rientrare in Francia, i tre turisti francesi che, l’altra mattina, avevano lasciato tutti i bagagli già pronti all’interno della loro auto a noleggio, nei pressi di un lido di viale Kennedy. Al ritorno, però, la sorpresa più amara: la portiera forzata e nessuna traccia dei loro effetti personali.

Sconvolti per l’accaduto, i turisti si sono recati immediatamente alla Stazione Carabinieri di Catania Nesima per sporgere denuncia. I militari dell’Arma, raccolti i dettagli, hanno subito avviato le indagini, scandagliando la zona e acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza dell’area balneare. Dai video, i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto, poi, grazie alla profonda conoscenza del territorio, sono riusciti in breve tempo a risalire all’identità dei due ladri, un 41enne e un 39enne, entrambi residenti in città e già noti alle forze dell’ordine. 

Immediata, dunque, è scattata la perquisizione presso le abitazioni dei due malviventi, dove le pattuglie hanno recuperato i borsoni dei turisti. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso

L’attività dei militari, che rientra nei servizi predisposti nell’ambito dell’operazione estiva “Ferragosto sicuro”, ha consentito anche di recuperare i bagagli che sono stati subito riconsegnati ai legittimi proprietari, felici di aver recuperato ciò che credevano aver perso per sempre. 

