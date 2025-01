Rubano nei supermarket e minacciano il personale: arrestati

Su delega della Procura distrettuale della Repubblica di Catania, i Carabinieri della Stazione di Biancavilla , hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di Vincenzo Bauso, 48 anni e di Alfio Branchina 33 anni, , in quanto gravemente indiziati, 1n concorso tra loro , della commissione dei reati di rapina e ed furto aggravato.

I fatti da cui trae origine l’emissione della misura cautelare in questione, si sono verificati tra l’ottobre e il novembre 2024, sviluppandosi su cinque episodi. L’attività investigativa, ha consentito di ipotizzare, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva e con valutazioni che dovranno trovare conferma allorché verrà instaurato il contraddittorio tra le parti, come i due avrebbero, in differenti occasioni, rimosso i dispositivi antitaccheggio e poi proceduto a rubare bevande alcoliche dagli scaffali di tre supermercati di Paternò, Biancavilla e Misterbianco, per un valore complessivo di diverse centinaia di euro.

Le denunce, prontamente sporte dalle parti offese, hanno permesso agli investigatori dell’Arma di acquisire i filmati degli impianti di videosorveglianza per poi procedere al raffronto con alcune fotografie di possibili sospetti , tra cui i due odierni indagati, già conosciuti dai militari per pregresse vicende giudiziarie.

In particolare, i predetti sarebbero stati ripresi non solo intenti a sottrarre delle bottiglie di liquore con la tecnica dell’occultamento sotto gli indumenti, ma anche nel più grave episodio integrante gli estremi del reato di rapina, allorchè, dopo essere stati scoperti dal personale addetto alla vigilanza, avrebbero usato frasi intimidatorie per convincerli a farli allontanare, nonché in altro episodio, di analoga gravità, allorchè avrebbero colpito con schiaffi al volto l’addetto al box office del supermercato, cagionandogli lesioni per 10 gg di prognosi.

Le risultanze investigative, compendiate alla Procura dai Carabinieri della Stazione di Biancavilla hanno, così, consentito al Pm delegato di chiedere e ottenere dal Gip l’emissione del provvedimento cautelare della custodia in carcere, poi eseguito con traduzione presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza.