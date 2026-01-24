Catania

Schifani ad Acireale e Catania nei luoghi colpiti dal ciclone

Continuano anche oggi i sopralluoghi del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani insieme al capo della Protezione civile regionale e commissario per l'emergenza Salvo Cocina

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

Continuano anche oggi i sopralluoghi del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nei Comuni della costa ionica danneggiati dalla straordinaria ondata di maltempo nei giorni scorsi.

Accompagnato dal capo della Protezione civile regionale e commissario per l’emergenza Salvo Cocina, il presidente Schifani si recherà alle 10 a Stazzo, frazione di Acireale, nel Catanese.

A seguire il governatore sarà sul lungomare di Catania a piazza del Tricolore, per poi dirigersi alla Prefettura di Catania, dove alle 12,30 parteciperà a una riunione con i sindaci dei Comuni costieri e gli operatori balneari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Schifani ad Acireale e Catania nei luoghi colpiti dal ciclone
Licata

Scuole superiori di Licata: al via lavori di manutenzione straordinaria
Ragusa

Nascondeva la cocaina in buste sottovuoto: arrestato 25enne
Casteltermini

A Casteltermini l’Arma ricorda il 58°anniversario di morte del Carabiniere Ausiliario Nicolò Cannella
Catania

Trovato in un covo ordigno destinato a far saltare bancomat, l’intervento degli artificieri
Agrigento

Imprese, CCIAA di Agrigento: “segnali incoraggianti dai dati del IV trimestre 2025”
banner italpress istituzionale banner italpress tv