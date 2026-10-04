Scoperta casa dello spaccio, carabinieri arrestano due pusher durante vendita di droga

Prosegue l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati e, in particolare, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei quartieri del capoluogo maggiormente interessati dal fenomeno. È stata proprio un’attività di controllo del territorio a consentire ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante di arrivare a una presunta casa di spaccio nel quartiere San Cristoforo. In particolare, nel corso del servizio, i militari hanno adocchiato 3 uomini che si muovevano guardinghi nel quartiere, e hanno deciso di seguirli a distanza, in modalità “discreta”, per studiare le loro mosse. Dopo alcuni minuti, i Carabinieri li hanno visto entrare un’abitazione terrana dalla quale sono usciti quasi subito. A quel punto, li hanno fermati, trovandoli in possesso di una dose di crack a testa che, sicuramente, avevano acquistato proprio in quella casa.

Sulla scorta degli elementi raccolti, i militari hanno quindi raggiunto l’immobile per effettuare una perquisizione, identificando, all’interno, due uomini, un 26enne e un 50enne, entrambi catanesi e già noti alle Forze dell’Ordine. La perquisizione ha consentito di rinvenire due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 35 euro in contanti, tutto sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i due uomini sono stati quindi arrestati in flagranza, ritenuti responsabili di spaccio di droga in concorso e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. I tre acquirenti, invece, sono stati segnalati alla competente Autorità amministrativa presso l’U.T.G. (ufficio territoriale governativo) per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.